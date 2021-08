Brasil chega a 287 diagnósticos positivos da variante Delta

A variante também resultou em 21 mortes no País, sendo 12 delas no Paraná. Foram registrados 40 novos casos da Delta nos últimos cinco dias edit

247 - O Brasil já soma ao menos 287 casos da variante Delta do novo coronavírus, de acordo com dados reunidos até a última terça-feira (3) pelo Ministério da Saúde. A variante de preocupação resultou em 21 mortes no País, sendo 12 delas no Paraná. Foram registrados 40 novos casos da Delta nos últimos cinco dias.

As 21 mortes pela variante, por sua vez, foram registradas em cinco Estados: Maranhão (1), Paraná (12), Rio de Janeiro (4) e Distrito Federal (4), segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

"A pasta tem reforçado a orientação para Estados e municípios, quanto ao sequenciamento genético, notificação imediata, rastreamento e isolamento dos casos e contatos, além de outras ações de prevenção", destaca.

Confira os Estados brasileiros que já registram casos da variante Delta:

Ceará, com quatro ocorrências;

Distrito Federal, com 54;

Goiás, com cinco;

Maranhão, com sete (sendo seis identificadas no navio que esteve no Estado);

Minas Gerais, com quatro;

Paraná, com 29;

Pernambuco, com três;

Rio de Janeiro, com 101;

Rio Grande do Sul, com 45;

Santa Catarina, com oito;

São Paulo, com 27.

