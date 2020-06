Brasil deve ter 1 milhão de contaminados pela covid-19 em uma semana. E 50 mil mortos

Total de doentes com covid-19 aumentou chega a 850 mil e número de mortos, a 42 mil. Ritmo projeta 1 milhão de casos de coronavírus em uma semana edit

Rede Brasil Atual - O Brasil registrou a morte de 42.720 pessoas pela covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus. Os casos confirmados de infectados chegaram neste sábado (13) a 850.514 a pessoas. As últimas 24 horas apresentaram 892 óbitos e 21.704 novos casos. A curva de contaminação segue em alta, sem sinais de inversão. Em uma semana, o número de casos aumentou 23% e o de mortes, 17%. A seguir esse mesmo ritmo, o país terá em uma semana mais de 1 milhão contaminados e 50 mil mortes por causa de uma “gripezinha“.

Os números divulgados às 18h deste sábado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) consolidaram o país como segundo maior território vítimas da covid-19 no mundo. Brasil já superou o Reino Unido em número absoluto de mortes. E se a tendência de desprezo das autoridades pela gravidade da pandemia se mantiver, caminha para ser o primeiro em óbitos por número de habitantes. Atualmente, a taxa de mortalidade está em 20,3 para cada 100 mil habitantes.

Mesmo em termos absolutos, se não o avanço da pandemia prosseguir no atual ritmo, o Brasil pode superar os EUA em dia 29 de julho. Um dos principais modelos matemáticos usados pela Casa Branca para definir suas estratégias projeta para esse dia 137,5 mil mortos no Brasil, e 137 mil nos Estados Unidos – de acordo com a BBC News Brasil.

O estado de São Paulo, que começou a flexibilizar o funcionamento das atividades nesta semana, soma 173 mil casos e 10.600 mortes (taxa de letalidade em 6.1%). É seguido por Rio de Janeiro (78.836 casos e 7.592 mortes, 9,6%) e Ceará (76.429 casos, 4829 morte, letalidade de 6,3%).

