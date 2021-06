Brasil pode ter mais 211 mil mortes até fim do ano se não acelerar vacinação

Se o ritmo de vacinação atual não mudar, o Brasil pode ter até 211 mil mortes por Covid do fim de junho à virada do ano, diz um novo estudo realizado por pesquisadores das universidades de São João del-Rei (UFSJ) e Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais edit

247 - Se o ritmo de vacinação atual não mudar, o Brasil pode ter até 211 mil mortes por Covid do fim de junho à virada do ano, diz um novo estudo realizado por pesquisadores brasileiros. A reportagem é do portal G1.

Atualmente, o país vacina, em média, 360 mil pessoas por dia. Em contrapartida, se o Brasil quadruplicar a imunização (para 1,44 milhão), cerca de 50 mil vidas seriam salvas, acrescenta a pesquisa.

Os cálculos foram feitos por especialistas em Ciência da Computação das universidades de São João del-Rei (UFSJ) e Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais.

Eles usaram modelos matemáticos levando em conta variantes como casos ativos, taxa de imunização, eficácia das vacinas, mortalidade entre vacinados e não vacinados e transmissão do vírus.

A partir daí, simularam três cenários:

Cenário 1: Taxa de vacinação fixa de 360 mil por dia e eficácias de 50%, 75% e 90%.

Cenário 2: Taxa de vacinação fixa de 720 mil por dia e eficácias de 50%, 75% e 90%.

Cenário 3: Taxa de vacinação fixa de 1,44 milhão por dia e eficácias de 50%, 75% e 90%.

"Em todas as simulações realizadas, consideramos que toda vacina leva 35 dias para desencadear a resposta imune e é considerada na taxa de vacinação diária somente a quantidade de aplicações de primeira dose. A população máxima a ser vacinada é limitada em 160 milhões, o que corresponde ao número de pessoas aptas à imunização, de acordo com o Programa Brasileiro de Imunização", dizem os pesquisadores.

O ritmo de vacinação atual poderia estar em um outro patamar se o governo federal não tivesse rechaçado, no ano passado, a aquisição de vacinas. Vale lembrar que em agosto de 2020, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses com início de entrega em dezembro de 2020, mas o ministério da saúde ignorou a oferta, como apontou a CPI da Covid-19 no Senado.

