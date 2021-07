Brasil precisa aplicar mais de 200 milhões de doses para atingir imunização completa

247 - Estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), projeta que o Brasil ainda precisa aplicar mais de 200 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para atingir a cobertura vacinal completa em toda a população elegível para tomar um imunizante. A informação é do Valor.

Até a noite desta terça-feira (13), 85.419.761 pessoas receberam uma dose e 31.450.778 foram totalmente imunizadas, para um total de 116.870.539 doses aplicadas. 14,85% da população brasileira está totalmente vacinada, informam os dados do Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.