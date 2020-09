Cidade governada pelo PT dá show no combate ao coronavírus e vira reportagem na França

247 - A cidade de Araraquara vai totalmente na contramão do fracasso que é o combate {a covid no Brasil, um dos países mais devastados pela doença. Governada por Edinho Silva, do PT, a cidade fez testagem em massa e controlou a pandemia de maneira surpreendente para os padrões brasileiros.

A reportagem do portal Uol destaca a matéria no jornal francês: “‘À revelia da política de Bolsonaro’, disse a publicação, Araraquara possui uma média de 9 mil testes PCR (usados para detectar o novo coronavírus) por 100 mil habitantes, quatro vezes mais que a média brasileira.”

Segundo o Uol, “a publicação ainda destacou que o Brasil é o terceiro país com mais contaminados com o novo coronavírus no mundo, com mais de 4,7 milhões de infectados, e o segundo com mais mortes decorrentes da doença, com mais de 140 mil. Segundo dados da Prefeitura de Araraquara divulgados ontem, a cidade acumula 4,2 mil casos confirmados da covid-19 e 46 mortes decorrentes da doença.”