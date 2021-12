Claudio Maierovitch: “Covid ainda mata uma boate Kiss por dia no Brasil”

Apoie o 247

247 - O médico sanitarista Claudio Maierovitch, da Fiocruz, alertou para o elevado número de mortes que a Covid-19 ainda gera no Brasil. Em dezembro, houve um pico de 513 óbitos, no dia 14, mais que o número de mortos na tragédia da boate Kiss, em 2013, que deixou 242 mortos.

Segundo o especialista, o momento atual não deixa de ser melhor que o começo do ano. Ele ressaltou a importância da vacinação para a redução no número de casos e mortes: “Vivemos aquele período terrível que começou em janeiro, chegando a 4 mil mortes por dia no Brasil. Esse número foi sendo reduzido na medida que a vacinação acelerou. Demoramos muito para ter números razoáveis de pessoas vacinadas, mas depois, com o nosso programa de imunizações, que tem uma experiência e tradição enorme, e o Sistema Único de Saúde, conseguimos pegar o ritmo da vacinação e os números caíram”.

Contudo, Maierovitch criticou a comoção seletiva daqueles que choram pela morte dos jovens, mas não se importam com a pandemia. “Mas ainda temos uma boate Kiss por dia, e isso passa batido. Quantas pessoas, com razão, estão indignadas com o que aconteceu na boate Kiss e chorando pelas mortes dos jovens que estavam lá naquela noite, mas não se comovem igualmente?”, disse.

