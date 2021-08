Com apenas 30 anos, morre nos EUA líder de movimento antimáscara

O negacionista Caleb Walace organizou comício antimáscara no dia 4 de julho de 2020, a chamada "The Freedom Rally". Ele deixa suas três filhas e a mulher, que estava grávida de uma quarta criança edit

247 - O líder de um movimento antimáscara nos Estados Unidos, Caleb Walace, morreu aos 30 anos de Covid-19. A informação é da esposa dele, Jessica Wallace. A notícia foi publicada em uma página de campanha virtual criada por Jessica para arrecadar fundos para cuidar do marido, que estava internado com a doença desde 30 de julho. A informação é do portal UOL.

Segundo o Huffington Post, Wallace começou a sentir os sintomas da Covid-19 no dia 19 de julho deste ano, mas a mulher afirmou que ele se recusou a fazer o teste e começou a se medicar por conta própria com aspirina, zinco, vitamina C e ivermectina, medicamentos que não têm comprovação científica em relação à doença.

"Caleb morreu em paz. Ele viverá para sempre em nossos corações e mentes", escreveu a mulher na página da campanha. Wallace, que residia em San Angelo, no Texas, foi o fundador do grupo "The San Angelo Freedom Defenders" (Defensores da Liberdade de San Angelo, em tradução livre).

Caleb chegou a organizar um comício antimáscara no dia 4 de julho no ano passado, a chamada "The Freedom Rally". Mais tarde, em dezembro, publicou uma mensagem na página oficial do grupo defendendo que as máscaras não eram eficazes para prevenir contra a Covid-19. Apesar da crença, o uso da proteção é recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) no combate à pandemia.





