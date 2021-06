Com ritmo atual, Brasil deve vacinar 70% da população até 5 de dezembro

A projeção depende do envio de ao menos 30 milhões das 38 milhões de doses contratadas junto à Janssen edit

247 - Caso a média de vacinas aplicadas diariamente seja mantida, o Brasil obterá a imunidade coletiva (70% da população imunizada) contra a Covid-19 em 5 de dezembro. Em junho, a média alcançada foi de 989,5 mil doses por dia e o fato de o país ter, na última sexta-feira (18), estabelecido um novo recorde de vacinação, com 2.561.553 aplicadas, anima especialistas.

Segundo especialistas ouvidos pelo Globo, a previsão deve se concretizar. "Tendo vacina disponível, tenho certeza de que a gente consegue manter esse ritmo", afirma Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

"A campanha de vacinação da gripe está terminando agora, e vai livrar uma força de trabalho para cuidar da vacinação de Covid-19. Além disso, agora estamos vacinando por critério de idade, que é bem mais fácil de administrar do que o das comorbidades, que envolve exames, atestados", completou.

O epidemiologista José Cássio de Moraes destacou a melhora no cenário internacional de vacinação, o que deve ajudar o Brasil. "O risco de ocorrer problemas no segundo semestre provavelmente é menor, porque Europa, EUA e outros países ricos já terão vacinado muita gente, e pode sobrar mais vacina para entregas no Brasil", afirma o professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

A projeção depende da entrega de ao menos 30 milhões das 38 milhões de doses previstas da vacina contratadas com a Janssen (Johnson & Johnson), de dose única.

