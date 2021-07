Comissão Nacional de Saúde da China reconhece relatório de pesquisa sobre origem do Covid-19

Rádio Internacional da China - O vice-diretor da Comissão Nacional de Saúde da China, Zeng Yixin, disse nesta quinta-feira (22) que o relatório de pesquisa conjunta sobre rastreamento da origem do novo coronavírus publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 30 de março deste ano é muito valioso e confiável, e pode resistir ao teste da ciência e da história.

De acordo com Zeng Yixin, no início deste ano, o grupo internacional de especialistas da OMS foram à China para pesquisar a origem do vírus. A China atendeu plenamente aos requisitos dos especialistas nas visitas aos hospitais, o mercado de frutos do mar e o Instituto de Virologia de Wuhan, assim como médicos, pesquisadores, chefes de mercado e lojas, residentes e pacientes recuperados.

O grupo de especialistas concluiu que os coronavírus mais intimamente relacionados ao novo coronavírus encontrado em morcegos e pangolins têm a maior homologia de sequência com Covid-19, mas estes vírus ainda não são suficientes para provar que são os ancestrais diretos do Covid-19. A pesquisa também aponta várias possíveis origens do vírus, mas concluiu que o vazamento de laboratórios é “extremamente impossível”.

Tradução: André Hu

Edição: Diego Goulart

