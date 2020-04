Coronavírus: Lote de retroescavadeiras começa a trabalhar em cemitério de São Paulo

“Vamos fazer tudo o que for possível para que não termos em São Paulo as cenas lamentáveis que vimos pelo mundo. Do Equador a Nova York, a questão do enterro dos mortos vítimas desta pandemia tem sido um desafio” declarou Bruno Covas sobre ações da Prefeitura de São Paulo edit

247 - O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo (Sindesp) divulgou que o cemitério de Vila Formosa, na Zola Leste de São Paulo, recebeu um lote extra de veículos e agora está trabalhando com 13 retroescavadeiras na abertura de sepulturas neste sábado (18). A informação é do portal G1.

A Prefeitura de São Paulo anunciou, por meio de nota, que a ação no cemitério faz parte do “Plano de Contingência do Serviço Funerário, que será detalhado nos próximos dias”. Bruno Covas assinou um decreto para criar o Comitê Intersecretarial de Contingência Funerária, para administrar o chamado "Plano de Contingência do Serviço Funerário" da cidade em meio à pandemia de coronavírus.

“Vamos fazer tudo o que for possível para que não termos em São Paulo as cenas lamentáveis que vimos pelo mundo. Do Equador a Nova York, a questão do enterro dos mortos vítimas desta pandemia tem sido um desafio. Queremos estar preparados e organizados para minimizar a dor das famílias e garantir, dentro das limitações que o momento impõe, que as pessoas possam ter um sepultamento digno e organizado”, afirmou Covas

