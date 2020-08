Covid-19 em apartamento abandonado na China pode indicar vírus no esgoto

Pesquisadores da China afirmaram que a descoberta da presença do novo coronavírus no banheiro de um apartamento desocupado em Guangzhou, no país asiático, sugere que o vírus pode ter entrado nos canos de esgoto edit

247 - Pesquisadores do Centro Chinês para o Controle e Prevenção de Doença afirmaram que a descoberta da presença do novo coronavírus no banheiro de um apartamento desocupado em Guangzhou, no país asiático, sugere que o vírus pode ter entrado nos canos de esgoto por meio de pequenas partículas transportadas pelo ar. O estudo publicado na revista científica Environment International.

De acordo com Lidia Morawska, diretora do Laboratório Internacional de Qualidade do Ar e Saúde da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália, gases de esgoto às vezes sobem através de canos na falta de água suficiente. "Se houver cheiro, significa que de alguma forma o ar foi transportado para onde não deveria", disse Morawska em uma entrevista.

Apartamentos em edifícios de vários andares na China costumam ser conectados por meio de um sistema de esgoto compartilhado, acrescentou a dirigente. Os relatos foram publicados no jornal O Globo.

Em fevereiro, traços de SARS-CoV-2 foram detectados na pia e em torneiras de um apartamento vazio. A unidade fica acima da casa onde moravam cinco pessoas confirmadas com a doença.

