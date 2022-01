Cuba mantém o segundo lugar no ranking mundial de vacinação contra a Covid-19

Apoie o 247

247 - Cuba é o segundo país que mais vacinou contra a Covid-19, atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos, segundo dados do site Our World in Data. Até o dia 3 de janeiro de 2022, 85,47% da população cubana recebeu as duas doses. 6,86% recebeu apenas uma dose.

Em Cuba, 1.631.000 crianças de 2 a 11 anos completaram o esquema vacinal, segundo dados divulgados pela chancelaria.

O Brasil aparece em 11º, com 67,23% de sua população com o esquema vacinal completo, à frente de países como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Segundo o site, 59% da população mundial recebeu ao menos uma dose.

