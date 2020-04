EUA estebelecem novo recorde de mortos por coronavírus em um único dia: 1.480

Casos de coronavírus nos EUA avançam assustadoramente e batem mais um recorde em apenas um dia: 1480 mortes. O total de mortos no país, agora, é de 7.406 edit

247 - Os EUA registraram nesta sexta-feira, 3, quase 1,5 mil mortos por coronavírus em apenas um dia, estabelecendo um novo recorde no mundo, segundo as estatísticas da Universidade Johns Hopkins.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "em Nova York, pedestres usavam máscaras nesta sexta-feira, às vezes artesanais ou improvisaram com echarpes ou lenços, depois que o prefeito Bill de Blasio recomendou que cobrissem o rosto para conter a propagação do vírus."

A matéria ainda sublinha que "os cientistas do governo Trump agora acreditam que o novo coronavírus provavelmente seja transmitido pelas pessoas ao falar e respirar, e não apenas quando tossem ou espirram."

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso