Explosão de casos de Covid provoca aumento de 91% das internações diárias em UTI no estado de São Paulo em 8 dias

247 - As internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) por Covid-19 no estado de São Paulo aumentaram nos últimos dias, reflexo da explosão de casos e aumento da transmissão do vírus após as festas de final de ano.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que no dia 3 de janeiro, havia 1.141 pacientes em leitos de UTI no estado de São Paulo, com 468 novos registros naquele dia. Na última segunda-feira, (10), o estado contabilizava 1.597 pacientes internados em leitos de UTI, com 800 novos registros, 71% a mais. A diferença cresce quando se compara entre o dia 3 e esta terça (11), quando já havia 1.727 pacientes internados em leitos de UTI, com 895 novos registros, ou 91% a mais.

A Secretaria de Estado da Saúde diz em nota que monitora diariamente a pandemia com base nos indicadores, principalmente de internação, avaliados em tempo real, e que identificou um aumento de 30% nas internações de leitos de UTI e enfermaria na última semana epidemiológica, sendo a maioria em leitos de enfermaria.

A explosão de casos de infecção pela nova variante ômicron pressiona os sistemas de saúde e leva ao aumento de internações, mesmo que o número de mortes por Covid permaneça em um patamar inferior em relação às ondas anteriores da pandemia. A pressão no serviço de saúde já é verificada também com as filas de espera para atendimento em hospitais e UBSs na capital do estado e com a alta procura para exames de Covid.

Apesar disso, o secretário do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que por ora o estado não pretende abrir novos leitos

O governo estadual deve anunciar nesta quarta-feira (12), medidas de restrição para conter aglomerações.

