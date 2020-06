Fiocruz: nenhum estado apresenta redução da transmissão de covid-19

De acordo com os cientistas, esse cenário pode configurar um platô, patamar alto de transmissão que "pode se prolongar indefinidamente" edit

247 - Uma análise dos pesquisadores da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) aponta que nenhum estado apresenta até agora sinais de redução da transmissão de covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus permanecendo com um alto número de casos e mortes, mesmo depois de passada a semana de máximo número de casos. De acordo com os cientistas, esse cenário pode configurar um platô, patamar alto de transmissão que "pode se prolongar indefinidamente". A informação é do portal UOL.

Os pesquisadores apontam ainda para o risco de flexibilizar o isolamento social nas grandes metrópoles ao passo em que aumenta a interiorização da epidemia.

Segundo a areportagem, usando Pernambuco como exemplo, a análise mostra que a epidemia de coronavírus cresce nos municípios mais dependentes do sistema de saúde das grandes cidades, que correm o risco de ficarem novamente saturados por pacientes de localidades menores.

O grupo alerta ainda que a diminuição de atendimento de casos graves e o aumento da disponibilidade de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) não deve ser o único critério a ser considerado no momento de adotar medidas de relaxamento.

