Fortuna dos 10 mais ricos 'pagaria imunização para o mundo todo', diz Oxfam

A fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo ainda poderia evitar que pessoas caiam na pobreza por causa da pandemia edit

247 - A fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo seria suficiente para pagar por uma vacina para todos os 7,5 bilhões de seres humanos no planeta e ainda evitar que pessoas caiam na pobreza por causa da pandemia, segundo a Oxfam.

A riqueza combinada dos 10 mais ricos do mundo aumentou durante a pandemia do coronavírus em US$ 540 bilhões (R$ 2,9 trilhões).

Relatório da organização (“O Vírus da Desigualdade”) mostra que a riqueza estimada dos bilionários é equivalente a todos os gastos de todos os governos do G20 (o grupo de 20 países mais ricos) no combate à pandemia.

Por isso, a entidade defende impostos sobre os super-ricos para financiar o combate à Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais