França abrirá centros de vacinação contra Covid-19 antes do início de fevereiro

Profissionais da área médica com mais de 50 anos receberão a vacina a partir de segunda-feira

Reuters - O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, disse nesta quinta-feira que a França abrirá centros de vacinação contra Covid-19 em cidades antes do início de fevereiro, em meio a crescentes críticas de que o programa está sendo executado muito lentamente.

Véran afirmou no Twitter que o governo decidiu “acelerar a proteção do público prioritário”, o que significa que profissionais da área médica com mais de 50 anos receberão a vacina a partir de segunda-feira.

