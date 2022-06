Hospitais privados de São Paulo confirmam aumento de casos de Covid

Apoie o 247

247 - Os hospitais privados de São Paulo registraram grande aumento de internações e de atendimentos por confirmação ou suspeita de Covid-19 e de outras síndromes gripais.

Entre eles estão os hospitais Nipo-Brasileiro, o infantil Sabará, o Israelita Albert Einstein e o Sírio-Libanês.

Neste último, o número de hospitalizações por Covid mais do que dobrou no último mês, passando de 13, no dia 2 de maio, para 30 na última segunda (30). As internações na UTI saltaram de uma para 13 no mesmo período, aponta reportagem da Folha de S.Paulo.

A Prefeitura de São Paulo disse que a chegada das temperaturas mais baixas ocasiona o aumento de infecções respiratórias, inclusive da Covid-19. "A rede municipal está preparada para atender a população", registrou.

Por sua vez, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou ser comum nesta época do ano o aumento de hospitalizações por SRAG (síndrome respiratória aguda grave) nas redes pública e privada e que monitora o cenário.

