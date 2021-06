Internado com Covid, R.R. Soares divulgou água consagrada como cura do vírus

Internado com covid-19 no Rio de Janeiro, o empresário evangélico R.R. Soares promoveu uma água "consagrada" por ele em ritual para promover a cura da Covid-19 edit

247 - Internado com covid-19 no Rio de Janeiro, o empresário evangélico R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, prometeu curas milagrosas para a doença no início da pandemia, como uma água "consagrada" por ele em ritual.

Segundo reportagem do portal UOL, o missionário chegou ontem ao Hospital Copa Star, em Copacabana, na capital fluminense. Ainda não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Em abril, R.R. Soares ensinou uma oração-comando que "expulsaria" o vírus do corpo. "Corona, sai daquela pessoa no hospital agora, em nome de Jesus Cristo. Vai embora, acabou. A bênção chegou e todo o mal está desfeito. Em nome de Jesus Cristo. Aí você levanta os braços e diga: 'Obrigado, Jesus, eu creio", disse na ocasião, usando máscara.

Já em maio, ele anunciou que fiéis de sua igreja se curaram da covid-19 graças a uma "água consagrada".

