Ministério da Saúde vai parar de divulgar dados diários da Covid-19 a partir de março

247 - O Ministério da Saúde vai deixar de divulgar de forma diária os dados sobre a Covid-19 no Brasil. A interrupção será feita no dia 3 de março. A partir do dia 7, as estatísticas passarão a ser publicadas semanalmente, informa reportagem do portal G1.

O boletim traz informações como os casos, óbitos e a vacinação contra a doença.

Segundo a pasta, o novo formato de divulgação dos dados se faz necessário para dar um cenário mais real da situação da Covid pelo país. Isso porque:

Para fazer o boletim nacional, o ministério depende dos dados informados pelos estados e Distrito Federal, que abastecem dois sistemas da pasta: o Sivep-Gripe e o eSUS Notifica.

"Os dados informados diariamente não permitem análise epidemiológicas, conforme solicitado pela sociedade e órgãos de controle", afirma o ministério.

