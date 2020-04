Morre por coronavírus membro da segurança do primeiro-ministro da Itália

Um membro da guarda do primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, faleceu neste sábado (4), vítima do novo coronavírus —anunciou a polícia edit

247 - Giorgio Guastamacchia, de 52 anos, da guarda do premiê italiano, Giuseppe Conte, testou positivo para a covid-19 em 21 março. Na data, as autoridades italianas afirmaram que ele não havia tido contato direto com Conte nas duas semanas precedentes a esta ocorrência.

De qualquer forma, o chefe de governo foi submetido a um teste, que teve resultado negativo, informa o UOL.

Com cerca de 15 mil mortos e 120 mil pessoas contaminadas, a Itália é o país mais afetado no mundo pela pandemia do novo coronavírus, conforme números oficiais.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso