MPF abre novo inquérito que mira Pazuello por omissão na pandemia

247 - O Ministério Público Federal em Brasília (DF) abriu novo inquérito para investigar supostas irregularidades cometidas pelo ex-ministro Eduardo Pazuello e outros ex-integrantes da cúpula do Ministério da Saúde no combate ao coronavírus. A investigação teve como base um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU). De acordo com o TCU, os gestores foram omissos no enfrentamento da doença. General da reserva, Pazuello disputará cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro, de acordo informações publicadas neste sábado (11) pela coluna de Bela Megale.

Auditorias apontaram que os ex-dirigentes da pasta descumpriram a determinação do TCU para elaborar uma política nacional de testagem da Covid-19, com a quantidade de testes a serem adquiridos, público-alvo, prazo para o atendimento, frequência dos exames a serem aplicados e os critérios para distribuição a Estados e municípios.

Pazuello e sua equipe também ignoraram a ordem para a elaboração de um plano de assistência farmacêutica na pandemia.

O inquérito civil foi instaurado no último dia 3 e ficará sob responsabilidade da procuradora da República Luciana Loureiro.

CPI da Covid

O ex-ministro foi um dos alvos da CPI da Covid, que terminou no segundo semestre do ano passado e pediu 80 indiciamentos. Um deles foi o de Pazuello, a quem foram atribuídos os crimes de epidemia com resultado morte, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime e crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos.

