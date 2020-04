“Não está difícil de saber o que nos espera”, diz Bolsonaro em novo ataque à quarentena

Em post no twitter, Bolsonaro voltou a atacar a quarentena neste domingo, ao compartilhar reportagem do Estado de S.Paulo que diz que 91 milhões deixaram de pagar alguma conta em abril edit

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar as medidas de isolamento social contra a pandemia de coronavírus nesta manhã de domingo (19). Através do Twitter, Bolsonaro declarou que, com a continuidade da quarentena, "não está difícil de saber o que nos espera".

A legenda da publicação na rede social acompanha uma foto da capa deste domingo (19) do jornal “O Estado de São Paulo”, que informa: "No país [Brasil], 91 milhões deixaram de pagar alguma conta em abril”.

No Brasil, cerca de 37 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 com 2.372 vítimas fatais da doença. No mundo, são mais de 2.350.000 infectados e 161.000 mortes.

Confira o tweet:

- Essa mesma imprensa diz que todos devem FICAR EM CASA.



- A continuar com o FECHA GERAL não está difícil de saber o que nos espera. pic.twitter.com/Y5xJnGrslg — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 19, 2020

