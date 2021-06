Nicolelis: “general inverno chegou e será implacável como sempre”

“A terceira onda está aqui. E parece que não aprendemos nada com as duas anteriores”, diz o cientista, sobre a disparada do número de casos de Covid-19 no Brasil. Número de mortos vai alcançar os 500 mil neste sábado (19) edit

247 - O médico e cientista Miguel Nicolelis, que tanto alertou sobre a piora iminente da pandemia do coronavírus no Brasil, lamenta a chegada da terceira onda em pleno inverno no País.

“A terceira onda está aqui. E parece que não aprendemos nada com as duas anteriores. General Inverno chegou e tudo leva crer que ele será implacável como sempre”, postou Nicolelis no Twitter. O Brasil registrou nesta quinta 2.495 novas mortes por Covid-19, com uma disparada do número de casos.

Nesta quinta-feira (18), ele também observou em entrevista ao Globo que o Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos em número de óbitos e liderar o ranking mundial. “Já somos, de novo, o país com mais mortes por dia, com aproximadamente 25% das mortes (por Covid) do mundo. A pandemia do coronavírus expôs toda a nossa falta de preparo político para lidar com as catástrofes do século XXI, como questões ambientais e de saúde”, disse.

