Nicolelis lamenta descaso da mídia com risco de explosão da covid-19

247 - O Cientista Miguel Nicolelis usou suas redes para criticar o silêncio da mídia corporativa a respeito da crise que a Europa enfrenta com a Covid-19.

“Entro no maior portal de notícias do Brasil e não encontro nenhum artigo, nenhuma manchete, nenhuma palavra sobre os recordes de casos de COVID19 nos EUA e na Europa! Como isso não pode ser notícia de capa? Maiores jornais do mundo noticiando, menos aqui! Inacreditável!”, disse.

No dia em que o mundo bateu 1 milhão de novos infectados pelo coronavírus em 24 horas, o avanço da variante ômicron fez países da Europa registrarem nesta terça-feira (28) os maiores números de casos da covid desde o início da pandemia.

