OMS anuncia nova variante do vírus influenza A H1N2 com potencial pandêmico

247 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou um caso humano no Brasil de infecção respiratória causada por uma nova variante do vírus influenza, A H1N2, que foi detectado pela Fiocruz. A gripe é transmitida pelos porcos e está considerada com potencial pandêmico. A H1N2 é um dos vírus mais monitorados devido ao potencial de causar pandemia, segundo a OMS.

O caso detectado é de uma mulher de 22 anos no Paraná e foi detectado pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Todos os casos registrados da doença foi causado por meio de contato com porcos. A mulher paranaense trabalhava em um matadouro de porcos.

Um laboratório do Paraná identificou um vírus influenza A indeterminado. As amostras foram enviadas para o laboratório da Fiocruz, que indicou que se tratava do influenza A(H1N2)v.

