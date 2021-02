País tem quase 3 mil denúncias de fura-fila em três semanas de vacinação contra a Covid-19

De acordo com levantamento feito junto a Ministérios Públicos e às Ouvidorias Gerais dos estados, o número significa que uma em cada 1.341 doses aplicadas no País teria sido endereçada a alguma pessoa fora dos padrões de prioridade estabelecidos edit

247 - O Brasil registrou 2.982 denúncias de possíveis casos de "fura-fila" da vacinação desde o dia 17 de janeiro, quando começou a imunização no Brasil. O número significa que uma em cada 1.341 doses aplicadas no País teria sido endereçada a alguma pessoa fora dos padrões de prioridade estabelecidos.

O levantamento foi feito pelo jornal O Globo junto a Ministérios Públicos e às Ouvidorias Gerais dos estados.

As unidades federativas com mais relatos de infrações estão o Rio Grande do Norte (640), Minas Gerais (589) e Rio de Janeiro (413).

"São mais de 2.500 pessoas que passaram à frente de outras 2.500 que poderão morrer da doença, em um ímpeto egoísta", observa o professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp Gabriel Maisonnave.

