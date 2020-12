Pazuello diz que Brasil terá no máximo três opções de vacinas contra a Covid-19

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em uma audiência no Congresso nesta quarta-feira (02) que as opções de vacinas contra a Covid-19 que serão disponibilizadas no Brasil não serão muitas. Segundo ele, o número máximo deve ser de três imunizantes.

“Ainda sobre vacinas, queria deixar uma coisa clara: ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega ao final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios”, disse o ministro, conforme reportado na Folha.

“Números de grande quantidade [de vacinas] realmente se reduzem a uma, duas ou três ideias. A maioria fica com números muito pequenos para o nosso país”.

Até o momento, 4 imunizantes principais estão sendo analisados pela Anvisa: CoronaVac, Sputnik V, AstraZeneca/Universidade de Oxford e Johnson & Johnson. A Pfizer também enviou dados à Anvisa, mas o governo a vê como má candidata devido à necessidade de armazenmaento em temperaturas baixíssimas.

