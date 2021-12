Primeiro sintoma de infecção pela Ômicron pode ser mudança na voz

Apoie o 247

ICL

247 - Um artigo publicado no jornal britânico The Sun mostra que alterações no tom de voz podem ser causadas pela Ômicron, a mais recente variante do coronavírus.

A variante pode deixar a voz rouca ou mais grave e profunda. Os médicos afirmam que os pacientes afetados não parecem estar sofrendo de dores de garganta, como no caso das infecções pela variante Delta, mas de garganta 'arranhada'.

A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 é a melhor proteção face à Ômicron. Dados iniciais sugerem um nível de eficácia que ronda os 75%.

