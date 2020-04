Rússia prepara 3 variantes de vacina contra coronavírus

"Hoje afirmamos que vamos preparar três vacinas prováveis para liberação, e estamos muito ansiosos para quando isso acontecer", disse a chefe do Serviço Federal de Defesa dos Direitos dos Consumidores e Bem-Estar Humano da Rússia edit

Sputnik - A chefe do Serviço Federal de Defesa dos Direitos dos Consumidores e Bem-Estar Humano da Rússia (Rospotrebnadzor), Anna Popova, declarou que o órgão está preparando 3 variantes da vacina contra o coronavírus.

"Já são evidentes os fatos sobre as vacinas candidatas, que inicialmente eram de 25 a 27. Hoje afirmamos que vamos preparar três vacinas prováveis para liberação, e estamos muito ansiosos para quando isso acontecer", disse Popova.

De acordo com as últimas informações, foram registrados 11.917 casos confirmados de coronavírus e 94 mortes, enquanto 795 pessoas se recuperaram da doença na Rússia. Nas últimas 24 horas foram identificados 1.786 novos casos no país.

Anteriormente, a chefe do Rospotrebnadzor havia informado que a Rússia vai começar a calcular o número de pessoas com imunidade ao coronavírus no país.

