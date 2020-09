Sputnik V: Bahia assina acordo para testar vacina russa contra Covid-19

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse em evento no final da manhã desta quarta-feira (9) que avançou em tratativas com a Rússia na noite desta terça-feira (8) para a realização de testes da vacina para a Covid-19, Sputnik V, na Bahia.

O acordo de confidencialidade assinado entre as partes faz com que todas as informações científicas da vacina contra a Covid-19 "Sputnik V" sejam repassadas para a Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico (Bahiafarma).

Caso a vacina seja aprovada, a Bahia será a revendedora do medicamento. Rui Costa disse que "em breve" o estado deve receber 500 doses da vacina para testes. O governador falou ainda que considera importante testar diferentes tipos de vacina.

O protocolo do governo russo será submetido ao comitê de ética do Instituto Couto Maia, em seguida ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conepe) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

