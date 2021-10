Vacinação reduz em 90% as internações por covid-19 em São Paulo

Apoie o 247

247 – "Uma análise feita pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo com pacientes internados por Covid-19 entre 8 e 28 de setembro mostra que a queda de hospitalizações no período foi de 90% em relação ao pico da epidemia. Os dados foram coletados em instituições da rede pública municipal", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Nas três semanas verificadas, 1.082 pacientes foram hospitalizados (os dados consideram apenas os adultos maiores de 18 anos). No primeiro trimestre do ano, o mais dramático da epidemia, cerca de 10 mil adultos chegaram a ser internados em período equivalente. A queda é creditada pela equipe da prefeitura ao êxito da vacinação: 87% da população da capital que tem mais de 18 anos já foi imunizada com duas doses da vacina contra a Covid-19", lembra a jornalista.

