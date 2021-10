Após pedido de indiciamento na CPI, Barros apresenta notícia-crime contra Renan no STF

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - No dia da votação do relatório final da CPI da Covid, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, apresentou notícia-crime ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), alegando abuso de autoridade e denunciação caluniosa.

"Ele [Renan Calheiros] simplesmente esquece o resultado da investigação dele e quer me indiciar. É abuso de autoridade", disse Ricardo Barros em entrevista ao UOL.

O motivo é porque o relatório que deve ser votado ainda nesta terça-feira (25) propôs o indiciamento de Barros em quatro crimes: incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização criminosa e improbidade administrativa.

PUBLICIDADE

Barros foi citado no depoimento do também deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) como o nome apontado por Jair Bolsonaro como envolvido no esquema de compra da vacina indiana da Covaxin.

O deputado promete que processará também quem votar a favor do texto. Na notícia-crime, que foi encaminhada ao presidente do Supremo, Luiz Fux, Barros contesta o fato de ter sido citado no relatório final da CPI da Covid e diz que o documento "não possui materialidade" e "está baseado em narrativas que foram desmontadas".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE