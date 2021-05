Bilionário Carlos Wizard esteve por trás do lobby para mudar bula da cloroquina e será convocado pela CPI

Fundador da rede Wizard, que chegou a ser cotado para o Ministério da Saúde, foi um dos financiadores do lobby pelo remédio sem eficácia, que contribuiu para a morte de milhares de brasileiros ao estimular a imunidade de rebanho edit

247 – Um dos homens mais ricos do Brasil, o bilionário Carlos Wizard, esteve por trás do lobby para mudar a bula da cloroquina e, portanto, contribuiu para a morte de milhares de brasileiros, ao estimular a imunidade de rebanho. Por este motivo, Wizard será convocado pela CPI da Pandemia, segundo informa o jornalista Octavio Guedes , do portal G1.

"A CPI da Pandemia vai convocar o empresário Carlos Wizard para depor porque tem indícios de que o chamado 'Ministério Paralelo da Saúde', que defendia cloroquina, que não tem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid, e contaminação em massa para atingir imunidade de rebanho, tinha ele como um dos financiadores", informa Guedes.

"Wizard era conselheiro do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e chegou a ser anunciado como secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Recuou depois de insinuar que governadores e prefeitos inflavam o número de mortos para receber mais dinheiro", lembra ainda o repórter. "Um dado importante: enquanto fechava as portas para a Pfizer, que queria vender vacinas e não cloroquina, o governo Bolsonaro dava acesso a Wizard e a sua guru, a médica Nise Yamaguchi, ao presidente, a ministros de estado, ao Itamaraty e ainda colocava a TV estatal para divulgar as ideias da dupla."

"Ele tem que explicar que comitê é esse, que mais parece o 'Ministério Paralelo da Saúde' que a CPI vem descobrindo, e que agia em paralelo ao Ministério oficial e à revelia da ciência", diz o senador Randolfe Rodrigues, que confirmou a convocação o empresário.

