Bolsonaro diz que não citou o nome de Ricardo Barros na conversa com Luis Miranda

Em conversas com aliados, Bolsonaro tem negado que atribuiu as irregularidades na compra da vacina Covaxin ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) edit

247 - Bolsonaro nega que tenha atribuído as irregularidades na compra da vacina Covaxin ao líder de seu governo, Ricardo Barros, o que está em franca contradição com o depoimento do deputado Luis Miranda na CPI da Covid, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O líder do governo seria o padrinho político do ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, que teria pressionado o servidor Luís Ricardo Miranda durante o processo de compra da vacina.

Jair Bolsonaro e Ricardo Barros estão na mira da CPI após o depoimento de Luis Miranda na última sexta-feira (25).

Notícia-crime foi apresentada por senadores nesta segunda-feira (28) com base no escândalo da Covaxin e aponta possível prevaricação de Jair Bolsonaro. Já a convocação de Ricardo Barros para depor na CPI deve ser votada nesta terça-feira.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.