Brasil tem presidente motoqueiro agressor de mulheres, diz Omar Aziz

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) disse nesta terça-feira (13) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um "agressor de mulheres" após uma série de ataques do presidente e de aliados contra jornalistas. A informação é do portal UOL.

"O Brasil tem um presidente motoqueiro que invés de ir aos estados e municípios, de ir aos hospitais, de visitar famílias que perderam ente querido, vai sacar contra seus adversários. Uma pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, que gosta de gritar com as mulheres. Grande motoqueiro o Brasil tem, péssimo presidente", afirmou Aziz.

Ele também criticou senadores da base governista na CPI da Covid, que não concordaram com o decreto de prisão contra o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. "Abuso de autoridade são as mortes, é a omissão, é ser complacente com o governo, que não tem um milímetro de solidariedade".

