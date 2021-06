CPI convoca Ricardo Barros e ex-diretor da Saúde citado em denúncia de propina por vacinas

A CPI da Covid aprovou a convocação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias para depoimentos na comissão. Ao todo, 21 pessoas foram convocadas, entre elas o empresário Luciano Hang edit

247 - Senadores da CPI da Covid aprovaram nesta quarta-feira (30) a convocação do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), e do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias. Ao todo, 21 pessoas foram convocadas (veja a lista no final da matéria).

A Comissão Parlamentar de Inquérito também aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico do ex-diretor do ministério.

Os parlamentares estão avançando em uma nova fase de investigação, que são desvios de dinheiro público relacionados à pandemia do coronavírus, como a compra da vacina indiana Covaxin.

A convocação de Barros aconteceu depois dos irmãos Miranda à CPI prestarem depoimento à comissão. Eles disseram que houve pressão pela liberação do imunizante, embora a área técnica do Ministério da Saúde tenha constatado irregularidades no contrato.

O deputado pelo DEM-DF afirmou que Barros esteve envolvido nas negociações para a importação da Covaxin. A compra da vacina foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O valor foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

A CPI também aprovou a realização de um depoimento secreto de Luis Miranda.

Confira a lista dos convocados publicada pelo portal G1:

Ricardo Barros, líder do governo na Câmara

Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do MS

Marcelo Bento Pires, coordenador de logística do MS

Regina Célia Silva Oliveira, servidora do MS

Thiago Fernandes da Costa, servidor do MS

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da Davati

Cristiano Alberto Carvalho, procurador da Davati

Rodrigo de Lima, funcionário do MS

Rogério Rosso, diretor da União Química

Robson Santos da Silva, secretário de saúde indígena do MS

Túlio Silveira, representante da Precisa

Emanuela Medrades, diretora da Precisa

Antônio José Barreto de Araújo Junior, ex-secretário do Ministério da Cidadania

Danilo Berndt Trento, sócio da Primarcial

Emanuel Catori, sócio da Belcher

Gustavo Mendes Lima, gerente da Anvisa

Luciano Hang, dono da Havan

Antonio Jordão de Oliveira Neto, médico

Adeílson Loureiro Cavalcante, ex-secretário do MS

Silvio de Assis, empresário

