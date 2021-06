CPI da Covid debate sobre convocação de Andrea Barbosa, ex-mulher do general Pazuello

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, se opõe ao depoimento porque Andrea elenca no e-mail apenas questões pessoais da relação dela com Pazuello. Já o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), quer ouvir o que Andrea tem a dizer edit

247 - Andrea Barbosa, ex-mulher do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, procurou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid para ser ouvida. O pedido foi feito ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão, que levou ao conhecimento dos demais senadores. A CPI ainda não tomou uma decisão se vai ou não chamá-la para prestar depoimento.

Segundo o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, Andrea elenca no e-mail apenas questões pessoais da relação dela com Pazuello, o que, em sua avaliação, não deveria ser abordado pela comissão. Já o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), quer ouvir o que Andrea tem a dizer, informa O Estado de S.Paulo.

Nas redes sociais, Andrea é crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Em uma post de 2018, o trata como "Bozo". Em outra postagem, de março deste ano, ela afirma que a filha do casal, de 13 anos, estava recebendo ameaça de morte por causa da atuação do pai à frente do ministério, mas que Pazuello nada fez.

