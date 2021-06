CPI da Covid: deputado Luis Miranda chega com colete à prova de balas para depor

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) chegou na tarde desta sexta-feira (25) ao Senado Federal vestindo um colete à prova de balas. Ele e o irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, prestarão depoimento à CPI da Covid.

Questionado sobre o uso do colete, o parlamentar afirmou que teme por sua segurança, visto que tem sofrido ameaças de morte pelas redes sociais deste que passou a denunciar um possível esquema de corrupção na compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, pela Saúde.

Perguntado sobre sua relação com Jair Bolsonaro, o deputado disse que 'não rompeu com ninguém'.

Antes do início da sessão da CPI, o deputado Luis Miranda pediu para conversar com o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), que convidou o senador governista Fernando Bezerra (MDB-PE) para o encontro para que não restassem dúvidas sobre o teor do diálogo.

O deputado Luis Miranda chegou de colete à prova de balas na #CPIdaCovid, onde depõe junto com o irmão após denunciarem um esquema de corrupção do governo Bolsonaro na compra da vacina Covaxin. pic.twitter.com/hT78E2Vavq June 25, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.