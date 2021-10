CPI desiste de chamar Queiroga para ouvir coordenador de estudo contra o uso do 'kit Covid'

Depoimento do médico Carlos Carvalho deverá ser na segunda-feira (18). Reunião da cúpula da comissão também definiu que relatório final será lido na próxima terça-feira e votado na quarta edit

247- O grupo majoritário de senadores da CPI da Covid, G7, decidiu nesta terça-feira (12) alterar o cronograma para os últimos dias de trabalho da comissão. Os senadores anunciaram a desistência de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prevista para a próxima segunda-feira (18). O titular da Saúde seria o último a depor no colegiado.

Segundo reportagem do G1, no lugar de Queiroga será ouvido o médico responsável por coordenar um estudo contrário aos medicamentos do chamado “kit covid”, para tratamento de pacientes. Método sem comprovação científica contra a Covid-19, mas propagandeado pelo governo Bolsonaro como tratamento precoce.

O requerimento para convocação do médico deve ser aprovado nesta sexta-feira (15) durante sessão extraordinária do colegiado.

Além do depoimento do médico, a CPI também decidiu realizar na próxima segunda-feira, uma audiência com entidades que representam familiares de vítimas da Covid.

Na terça feira (19) acontece a leitura do relatório e na quarta (20) ele deve ser votado, fechando o calendário da comissão.

