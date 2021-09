CPI deve desistir de convocação de Karina Kufa, advogada de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A CPI da Covid deverá desistir de convocar Karina Kufa, advogada de Jair Bolsonaro, para prestar depoimento ao colegiado. De acordo com reportagem da coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, parte dos integrantes da comissão avalia que não existem acusações consistentes contra ela que justifiquem a sua convocação.

O vice-presidente da CPI e autor do requerimento de convocação que foi aprovado pela comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), porém, destacou que a advogada precisa explicar as relações que teria com pessoas suspeitas de irregularidades no Ministério da Saúde.

A convocação de Karina Kufa foi aprovada após a CPI ter acesso à mensagens trocadas entre ela e o advogado Marconny Albernaz, apontado como suposto lobista da Precisa Medicamentos. Ele será ouvido pelo colegiado nesta quarta-feira (15). Senadores que integram o chamado G7, no entanto, dizem que não veem indícios de crimes e que a advogada deve ser liberada.

