CPI questiona PF se Bolsonaro avisou sobre corrupção na compra da Covaxin

247 - A CPI da Covid acionou a Polícia Federal para saber se Jair Bolsonaro repassou à corporação o alerta sobre suspeitas de corrupção no contrato de aquisição da vacina indiana Covaxin, fabricada pela Bharat Biotech e representada no Brasil pela farmacêutica Precisa. O alerta foi feito pelo chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o servidor Luís Ricardo Fernandes Miranda, que diz ter sofrido “pressões” para agilizar a importação do imunizante.

“Acabei de pedir para o delegado da PF que peça ao diretor-geral para saber se houve inquérito para investigar essa questão da Covaxin. Se o presidente foi avisado pelo servidor e tomou providências, ótimo. Se não tomou, é preocupante”, disse o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), de acordo com o jornal O Globo.

Para o presidente da CPI, "a existência de corrupção nos contratos do governo vira o foco. Esse depoimento traz o presidente definitivamente para o foco das investigações. Vamos aprofundar pois existem indícios mais do que claros de um enorme esquema de corrupção, inclusive com empresa laranja com sede em Cingapura, o que é indício de lavagem de dinheiro. É a empresa Madson Biotech”.

“A partir de agora, tem-se um novo caminho para investigar. A demora para adquirir algumas vacinas não ocorreu para todas. Há uma diferença de tratamento muito grande. Ele (o servidor do Ministério da Saúde) diz que Pazuello foi demitido porque não aceitava corrupção. Ele está dando uma informação ao Brasil", emendou Omar Aziz.

