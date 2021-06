CPI tem Wizard e Maximiano da Precisa esta semana

247 - Senadores da CPI da Covid ouvem nesta terça-feira (29) Fausto Vieira dos Santos Junior (PRTB) e Péricles Rodrigues do Nascimento (PSL), deputados estaduais pelo Amazonas, estado que sofreu com o colapso na saúde no começo do ano, quando faltaram até tubos de oxigênio em plena pandemia.

Na quarta-feira (30) será a vez do empresário Carlos Wizard prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele é suspeito de integrar o chamado "gabinete paralelo", que aconselhava Jair Bolsonaro a tomar medidas sem respaldo científico de combate à pandemia.

Na quinta-feira (1), os membros da comissão ouvem Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, empresa que fechou o contrato de venda da vacina indiana Covaxin para o Ministério da Saúde. A CPI investiga se a compra do imunizante foi superfaturada.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.