FIB Bank transferiu R$ 1,9 milhão a empresa de mãe de Marcos Tolentino, aliado de Ricardo Barros

247 - Fiadora da compra da vacina Covaxin junto ao Ministério da Saúde, a FIB Bank, investigada pela CPI da Covid no Senado, fez, segundo a Folha de S. Paulo, transferências de R$ 1,91 milhão à Brasil Space, uma empresa no nome da mãe do empresário Marcos Tolentino da Silva.

O empresário é aliado do deputado federal e líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Ambos estiveram em julho no Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro.

Tolentino, que depõe à CPI nesta quarta-feira (1), é apontado como sócio oculto da FIB Bank.

Entre julho de 2019 e outubro de 2020, a FIB Bank transferiu R$ 1,22 milhão à Brasil Space. Entre outubro de 2020 e maio de 2021, foram mais R$ 691,1 mil.

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aponta que a empresa de garantias teve recebimentos expressivos “sem causa aparente”.

