Governadores dizem que PGR atua a favor do governo Bolsonaro na CPI da Covid

Os nove governadores do Nordeste enviaram na noite desta terça-feira (27) um pedido para que o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) abra um procedimento disciplinar contra a subprocuradora-geral da República Lindôra Maria Araújo, que se alinha politicamente com o governo de Jair Bolsonaro

Os governadores do Nordeste acusam a subprocuradora-geral da República de cometer abuso de autoridade ao enviar aos estados ofício acusando os governadores de malversação dos recursos para o combate à pandemia do coronavírus, informa a colunista do UOL Carolina Brígido.

Para as autoridades estaduais, a PGR (Procuradoria-Geral da República) está agindo politicamente como aliada do governo federal ao acusar os governadores como culpados pela má gestão do combate à Covid-19.

A ação da PGR está subsidiando a atuação da tropa de choque do governo Bolsonaro na CPI da Covid, segundo os governadores.

Na segunda-feira (19), Lindôra enviou ofício aos estados em que pede explicações aos governadores sobre "desativação dos referidos hospitais (de campanha), bem como o prejuízo causado ao erário, não só em relação às vidas com a falta atual de leitos como o decorrente da verba mal utilizada".

"Um olhar atento sobre a atuação da PGR verifica que há um direcionamento de esforços para encontrar indícios que tragam descrédito para as administrações estaduais e municipais junto aos cidadãos brasileiros ao passo que se observa uma discrepante tolerância com todas as graves falhas do governo federal no combate à pandemia de covid-19", escrevem os governadores.

Os gestores estaduais dizem que a PGR toma parte na polarização federativa de cunho político.

O documento é assinado pelos governadores do Piauí, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, informa a coluna.

