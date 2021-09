Hang reclama de fake news sobre Lula divulgada justamente por Carla Zambelli

Zambelli disparou fake news dizendo que as lojas Havan eram dos filhos de Lula edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang reclamou durante sessão da CPI sobre fake news dizendo que as lojas Havan são dos filhos do ex-presidente Lula. No entanto, uma das maiores divulgadoras dessa fake news é a deputada Carla Zambelli, ferrenha aliada de Jair Bolsonaro.

“Diziam que a Havan era dos filhos do Lula, da filha da Dilma”, disse Hang.

Na sequência, o senador Humberto Costa lembrou Hang de que “foi a Zambelli” a divulgadora da fake news.

PUBLICIDADE

“Isso, até a deputada caiu na fake news”, rebateu o empresário, logo interrompido por Humberto: “Caiu não, ela criou”.

Acompanhe a CPI na TV 247:

PUBLICIDADE