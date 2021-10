Lira ataca CPI da Covid e defende deputados bolsonaristas que espalham fake news: 'é liberdade de expressão'

Presidente da Câmara invocou imunidade parlamentar para defender deputados citados no relatório. O líder do PT na Casa reagiu: "imunidade parlamentar não é suporte à apologia e nem ao incentivo ao crime contra a vida" edit

Revista Fórum - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), fez um pronunciamento no plenário, nesta quarta-feira (27), em que atacou o relatório final aprovado pela CPI do Genocídio pelo fato do documento sugerir o indiciamento de parlamentares.

“Para mim, é motivo de grande indignação como presidente da Câmara dos Deputados e como cidadão brasileiro tomar conhecimento das conclusões encaminhadas pelo relator da CPI da Covid do Senado Federal. É inaceitável, repito, inaceitável a proposta de indiciamento de deputados desta Casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito”, disparou Lira, que há meses segura mais de 100 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro em sua gaveta.

Ao todo, a CPI pediu o indiciamento de 7 deputados. São eles: Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Ricardo Barros (PP-PR), Onyx Lorenzoni (DEM-RS) – que é deputado licenciado -, Bia Kicis (PSL-DF), Carla Zambelli (PSL-SP), Osmar Terra (MBD-RS) e Carlos Jordy (PSL-RJ). A maioria deles é acusada de incitação ao crime por divulgarem fake news e incentivarem desrespeito à medidas sanitárias.

