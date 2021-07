Militares voltam a ameaçar CPI, se Braga Netto for convocado

247 - Membros da cúpula militar voltam a ameaçar o Congresso Nacional caso a CPI da Covid confirme a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de esclarecer as ameaças de militares à comissão. A informação foi publicada nesta quarta-feira (14) pela coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

De acordo com integrantes do alto comando das Forças Armadas, a relação entre Forças Armadas e o Congresso dependerá de como parlamentares tratarão Braga Netto.

Militares haviam ameaçado o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), após o parlamentar dizer que os "bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia". "Fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo, fazia muitos anos", acrescentou ele em sessão na CPI.

Em nota, os militares disseram que "as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.