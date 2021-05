"O que eu mais quero é falar na CPI da Covid", diz Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina

Tácio Lorran, Metrópoles - A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a médica Mayra Pinheiro (imagem em destaque) – conhecida como “Capitã Cloroquina” –, afirmou, nesta segunda-feira (17/5), em conversa com o Metrópoles, que o seu maior desejo é “falar” na Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19.

“Eu não entrei com um processo para ficar calada, não. Eu entrei com um processo pra ter direito a levar os meus advogados. O que eu mais quero nessa CPI é falar. É exatamente o contrário. Eu tenho muito interesse de poder falar, para o Brasil, a verdade e o que eu vivo no meu trabalho. Não entrei com a intenção de ficar calada, não, até porque é uma grande oportunidade”, disse.

