Otto Alencar diz que Bolsonaro deve ser responsabilizado por promover 'tratamento precoce'

247 - O senador e integrante da CPI da Covid Otto Alencar (PSD-BA) cobrou a responsabilização de Jair Bolsonaro por promover o uso de remédios ineficazes, como a cloroquina, no enfrentamento à pandemia. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, um estudo da consultoria LLYC aponta que Bolsonaro foi o principal influenciador na divulgação do chamado “kit covid” nas redes sociais.

Segundo Otto Alencar, as evidências poderão embasar o relatório final da CPI e também a responsabilização de Bolsonaro pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, previsto no artigo 268 do Código Penal. “Ele não é médico, não tem formação na área de saúde e não tinha como estar receitando hidroxicloroquina ou qualquer outro medicamento”, disse o parlamentar.

“O Bolsonaro foi convencido por aquele gabinete paralelo e outros conselheiros não médicos de que a hidroxicloroquina funcionava, o que é absurdo. Ele defendeu isso e não quis recuar disso. Até hoje seus seguidores radicais acreditam nisso. Todos os estudos foram feitos e a hidroxicloroquina não tem eficácia”, ressaltou.

“Sem dúvida, uma cota das 550 mil mortes por covid foi em função disso (defesa do tratamento precoce) e de aglomerações, do não uso da máscara, da falta de comprar vacinas no ano passado”, completou o parlamentar.

